gamescom erneut mit Wild-Card-Aktion

Die Koelnmesse vergibt auch für die gamescom 2017 erneut Wild-Cards. Besitzer eines dieser Tickets bekommen am Fachbesucher- und Medientag, der in diesem Jahr bereits der Dienstag ist, ab 13 Uhr Zugang in die entertainment area der Messe. Die Wild-Cards sind limitiert, das Kontingent soll genauso groß sein wie in den Jahren zuvor. Zahlen, wie viele Wild-Cards vergeben werden, nennt die Koelnmesse erneut nicht.Die Chance auf den Kauf einer Wild-Card haben alle Abonnenten des gamescom-Privatbesucher-Newsletters und diejenigen, die sich noch bis zum 25. Januar für den Newsletter anmelden. Unter dieser Gruppe wird den Karten verlost. Jeder Gewinner hat dann die Möglichkeit, zwei Wild-Cards käuflich zu erwerben.Die gamescom 2017 findet vom 22. bis 26. August statt.

Quelle: GamesMarkt.de

