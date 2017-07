gamescom erneut mit vielfältigem Rahmenprogramm

Großansicht Auch in diesem Jahr wird den gamescom-Besuchern außerhalb der Messehallen viel geboten (Bild: Koelnmesse) Auch in diesem Jahr wird den gamescom-Besuchern außerhalb der Messehallen viel geboten (Bild: Koelnmesse)

Die Koelnmesse und der BIU haben erste Details zum Rahmenprogramm der gamescom veröffentlicht. Auch 2017 gibt es wieder ein vielfältiges Angebot innerhalb und außerhalb der Messehallen. So ist in diesem Jahr erneut eine Cosplay Village in Halle 10 geplant mit Fotoecken, einem Zeichengarten oder auch einer "Schmiede", um Kostüme zu reparieren.Auch die sogenannte social media stage ist in Halle 10 zu finden. Auf der Bühne ist ein Programm geplant, das unter dem Motto "Von der Community, für die Community" steht. Außerdem findet dort die Verleihung der gamescom awards statt. Auf dem "gamescom gamespark powered by Honor" finden sich eine Vielzahl von Spielstationen insbesondere im Bereich Mobile Games. Und es findet erneut die Deutsche Casemod Meisterschaft in Halle 10.1 statt. Abgerundet wird das Angebot in den Hallen durch ein lasergame und einer signing area, wo Fans ihre Stars treffen können.Im Außenbereich wartet eine von big FM präsentierte outdoor area, bei der unter anderem in der Red Bull Action Area Zweirad-Action geboten wird. Abgerundet wird das Angebot von den Bereichen gamescom campus und family & friends.

Quelle: GamesMarkt.de

