gamescom congress zeigt Potenziale von Games-Technologien

Großansicht - (Bild: gamescom congress/Koelnmesse) (Bild: gamescom congress/Koelnmesse)

Mit der gamescom rückt auch der gamescom congress immer näher und für den haben sich die Macher viel vorgenommen. Nachdem im vergangenen Jahr über 850 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt wurden sieht sich dieser als Think Tank für Digitalisierung weit über die Gamesbranche hinaus. In diesem Jahr stellen die Organisatoren die Potenziale von Games-Technologien in den Mittelpunkt des Events. Dazu werden die über 30 Programmpunkte in fünf Tracks aufgeteilt: "Leben mit Games", "Lernen mit Games", "Innovation mit Games", "Wirtschaft mit Games" und "Recht und Games".Inhaltlich werden die Programmpunkte Themen wie Erinnerungskultur, eSport, KI, Kryptowährung, Autonomes Fahren, Medizintechnik oder Urheberrecht abdecken. Dabei treten zunehmend auch internationale Sprecher auf. Unter anderem sind Maxime Durand von Ubisoft, Aleissia Laidacker und Ben Schwab von Magic Leap bestätigt.Parallel zur Bekanntgabe der ersten Themen hat der gamescom congress auch den Ticketverkauf gestartet. Bis einschließlich 10. Juli ist eine Early-Bird-Phase geplant, bei der es einen Nachlass in Höhe von 20 Euro auf dann 65 Euro gibt. Der Eintritt für Studenten und Pädagogen beträgt gegen Nachweis 35 Euro.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden