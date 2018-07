gamescom congress veröffentlicht Programm

Großansicht gamescom congress 2017: "Realität und Erfahrungen in Spielen aus philosophischer Sicht" von Prof. Dr. Markus Gabriel von der Universität Bonn (Bild: gamescom congress) gamescom congress 2017: "Realität und Erfahrungen in Spielen aus philosophischer Sicht" von Prof. Dr. Markus Gabriel von der Universität Bonn (Bild: gamescom congress)

Neben dem " Debatt(l)e Royale ", der die Veranstaltung als Nachfolger zur Wahlkampfarena 2017 in diesem Jahr eröffnen wird, bietet der gamescom congress 2018 erneut ein interessantes Speaker-Programm mit hochkarätigen internationalen Referenten. Vertreter aus den Bereichen der Spielindustrie, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur kommen auf der Konferenz zusammen, um sich in Panels, Talks, Impulsvorträgen und Keynotes mit digitalen Spielen auseinanderzusetzen. Verteilt sind die über 30 Programmpunkte auf fünf Themen-Tracks.Unter Track 1, "Leben mit Games" werden Games aus einem gesellschaftlichen Blickwinkel beleuchtet. Dazu gehört unter anderem auch die Debatte um das neuartige Krankheitsbild "Gaming Disorder". Außerdem setzen sich Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Andreas Lange, Direktor des Computerspielmuseums in Berlin und BR-Journalist Christian Schiffer in dem Panel "Erinnerungskultur in Spielen" mit der gesellschaftspolitischen Verantwortung von Computerspielen auseinander.Zum Track 2, "Lernen mit Games" wird Highlight-Speaker Maxime Durand mit seinem Vortrag "History for all. How 'Assassin's Creed' transformed into an educative tool" einiges beizutragen haben. Als historischer Berater für Ubisoft war er maßgeblich an der Entwicklung des Erkundungstour-DLC für "Assassins Creed Origins" beteiligt, das mittlerweile im Geschichtsunterricht Einsatz findet.Für die Tracks "Innovation mit Games" und "Wirtschaft und Games" wurden Sprecher wie Marc Kamps vom Startup Birds and Trees , das Reha- und Therapie Apps entwickelt und Sandra Kaczmarek von der TU Dortmund, die von einem Forschungsprojekt berichtet, das sich Ansätzen zum Nutzen von Spielen zur Kompetenzentwicklung in der Logistikbranche widmet, organisiert. Im Rahmen des fünften und letzten Track "Recht und Games" diskutieren Axel Voss und Tiemo Wölken, beides Mitglieder des Europäischen Parlaments, Prof. Dr. Jan-Bernd Nordemann von der Anwaltskanzlei Boehmert & Boehmert und Ann Becker von der Interactive Software Federation Europe (ISFE) in dem Panel "Copyright reform and consumer rights: Convenience or repellent?" über Stärkungsmöglichkeiten von Urheber- und Verbraucherrechten.Der Einlass zum gamescom congress 2018 startet am 22. August um 09:00 Uhr. Das vollständige Programm ist unter gamescom-congress.de einsichtig.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden