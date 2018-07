gamescom congress lässt erneut Politiker "battlen"

Großansicht Eröffnung des gamescom congress mit der Wahlkampfarena 2017. (v.l.) Dr. Peter Tauber (CDU Generalsekretär), Hubertus Heil (SPD Generalsekretär), Matthias Höhn (DIE LINKE Bundesgeschäftsführer), Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen Politischer Bundesgeschäftsführer), Nicola Beer (FDP Generalsekretärin) Eröffnung des gamescom congress mit der Wahlkampfarena 2017. (v.l.) Dr. Peter Tauber (CDU Generalsekretär), Hubertus Heil (SPD Generalsekretär), Matthias Höhn (DIE LINKE Bundesgeschäftsführer), Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen Politischer Bundesgeschäftsführer), Nicola Beer (FDP Generalsekretärin)

Nach dem Erfolg im letzten Jahr wird der gamescom congress am 22. August auch dieses Mal wieder zur Plattform, auf der Games-Industrie und Politik aufeinandertreffen. Die Konferenz wird erneut mit einer Politikarena eröffnet, bei der Spitzenpolitiker wie CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, FDP-Generalsekretärin Nicola Beer, Die Linke-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler und SPD-Generalsekretär Lars Kingbeil in einem "Debatt(l)eRoyale" über den Games-Standort Deutschland, bundesweite Games-Förderung, die Bedeutung von eSports und aktuelle digitalpolitische Themen diskutieren.Moderiert wird die Diskussion von den YouTube-Stars Lisa Sophie Laurent, die für ihre Selbstexperimente und Comedy-Videos bekannt ist, sowie Peter Smits von dem Let's-Play-Kanal PietSmiet, der bereits letztes Jahr als Moderator der Wahlkampfarena 2017 auftrat. Auch Rocket Beans TV ist wieder an der Veranstaltung beteiligt und schickt die Außenreporterin Sofia Kats auf das gamescom Messegelände, um Publikumsfragen zu sammeln, die den Politikern anschließend gestellt werden.Der "Debatt(l)e Royale" findet am 22. August von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr statt und wird live auf www.gamescom.de übertragen.

Quelle: GamesMarkt.de

