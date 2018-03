gamescom congress auf Themensuche

Großansicht Auch 2018 Forum für gesellschaftiche und wissenschaftliche Gamesthemen: Der gamescom congress (Bild: Koelnmesse) Auch 2018 Forum für gesellschaftiche und wissenschaftliche Gamesthemen: Der gamescom congress (Bild: Koelnmesse)

Politik, Wissenschaft, Gesellschaft, seit Jahren finden im Rahmen des gamescom congress die Themen statt, die nicht speziell mit der Spieleentwicklung und -vermarktung verknüpft sind. So auch in diesem Jahr. Ab sofort können interessierte einmal mehr Themenvorschläge für den diesjährigen gamescom congress einreichen. Die Ideen, die binnen zwei Minuten verständlich sein sollten, werden per Mail entgegen genommen.Inhaltlich können die Themenvorschläge alles abdecken, was nicht unter das Stichwort klassischer Developer Talk fällt. Für diese gibt es die vorgelagerte Konferenz devcom.

Quelle: GamesMarkt.de

