gamescom Award nimmt Einreichungen an

Ab sofort nimmt das Award-Büro der Stiftung Digitale Spielekultur wieder Einreichungen für die diesjährigen gamescom Awards entgegen. Bis zum ersten August können sich angemeldete Aussteller der Kölner Video- und Computerspielmesse für die Preise bewerben.Diesmal warten die Ausrichter mit einigen Neuerungen auf. Während es 2017 nur 23 Preise zu gewinnen gab , werden dieses Jahr Auszeichnungen in insgesamt 29 Kategorien vergeben. Die Bewerber werden außerdem aufgefordert, ihre Einreichungen zusätzlich bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) einzusenden, um eine rechtzeitige Prüfung zu gewährleisten. Grund dafür ist die neue Vorgehensweise der gamescom, die für 2018 zwei verschiedene Preisverleihungen vorsieht. Awards für die Kategorien, über deren Nominierungen die internationale Jury entscheidet, werden bereits am 21. August, dem Fachbesucher- und Medientag der gamescom im Konrad-Adenauer-Saal des Congress Centrum Nord vergeben. Sieger der Kategorien, die erst vor Ort entschieden werden, wie zum Beispiel der Indie Award sowie der Publikumspreis "Most Wanted", werden erst am 25. August und damit am letzten Tag der Messe auf der social media Stage bekannt gegeben.Anmeldeunterlagen, sowie alle weiteren Informationen zu den gamescom Awards gibt es auf gamescom.de/gamescom_award

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden