gamescom: 14 Millionen Facebook-User interagieren zur Messe

Großansicht Martin Pitzl, Marketing Manager Germany von Sony Interactive Entertainment, nimmt auf der gamescom den Preis für "Days Gone" von Pablo Dopico, Client Partner Gaming EMEA von Facebook, entgegen Martin Pitzl, Marketing Manager Germany von Sony Interactive Entertainment, nimmt auf der gamescom den Preis für "Days Gone" von Pablo Dopico, Client Partner Gaming EMEA von Facebook, entgegen

Die gamescom ist auch in den Sozialen Netzwerken ein Phänomen. Facebook untermauert dies jetzt mit aktuellen Zahlen aus der gamescom -Woche. Facebook zählte rund um die Messe 29 Millionen Interaktionen von 14 Millionen Usern. Als Interaktion gelten dabei eigene Posts, Shares, Kommentare oder Reaktionen wie Likes.Darüber hinaus erfasste Facebook die Top-Trend-Themen. Damit sind die Spiele und Publisher gemeint, bei denen die Intensität des Social-Media-Austauschs am stärksten anstieg. Bei den Spiele-Serien führt "Uncharted" vor "Final Fantasy", "Marvel vs. Capcom", "WWE 2K" und "Assassin's Creed". Bei den "Trending-Publisher" führt Ubisoft vor Microsoft, Bethesda, Deep Silver und Sony.Bereits auf der Messe verlieh Facebook seine "Most Talked About"-Awards. Basis hierfür ist die Zahl an Unterhaltungen und Reaktionen im Spielekontext seit der E3. Gewonnen haben "FIFA 18" als "Most Talked About Upcoming Game" sowie "Days Gone" als "Most Talked About Upcoming New IP". Electronic Arts wurde zudem als "Most Talked About Publisher", Sonys PlayStation 4 als "Most Talked About Console" ausgezeichnet.

Quelle: GamesMarkt.de

