gamescom: 13 Prozent mehr Anmeldungen in der Frühbucherphase

Großansicht Die gamescom-Woche 2018 im Überblick: Nach der Frühbucherphase gibt es zum Stichtag bereits ein Plus von 13 Prozent gegenüber Vorjahr Die gamescom-Woche 2018 im Überblick: Nach der Frühbucherphase gibt es zum Stichtag bereits ein Plus von 13 Prozent gegenüber Vorjahr

Der Countdown zur gamescom schreitet voran. Nun haben game und Koelnmesse einen ersten Kassensturz nach der Frühbucherphase gemacht. Und es sieht gut aus. Im Vergleich zum Vorjahr wurden nach Abschluss der ersten Verkaufsphase bereits 13 Prozent mehr Anmeldungen gezählt. Nach gebuchter Fläche liegt das Plus bei zehn Prozent gegenüber dem Vergleichszeitpunkt im Vorjahr.Unter anderem haben sich bereits aus dem Bereich Software angemeldet: astragon Entertainment, Bandai Namco, Bethesda Softworks, CD Project, Deep Silver(Koch Media, Electronic Arts, Epic Games International, Gigabyte Technologie, Google, Kalypso Media, Konami, Microsoft, Ubisoft, Square Enix, Techland, THQ Nordic, Wargaming und Warner Bros. Entertainment. Im Bereich Hardware sind unter anderem Asus Computer, Alternate, Caseking, DXRacer Marketing Europe, Medion, Razer, Roccat, Trust Gaming und Zeus Hardware dabei.Wichtig für die Messe ist, dass auch die internationale Nachfrage ungebrochen ist: Bereits jetzt haben 16 Ländergemeinschaftsstände ihre Teilnahme bestätigt: Belgien, Brasilien, China, England, Frankreich, Hongkong, Italien, Japan, Kanada, Korea, Malta, Niederlande, Schweden, Schweiz, Spanien und Taiwan. Alles in allem sind bereits Austeller aus 40 Ländern angemeldet. Und die besten Gelegenheiten um internationale Aussteller zu gewinnen, die GDC in San Francisco und die E4 in Los Angeles, kommen noch.

Quelle: GamesMarkt.de

