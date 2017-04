Games Week Berlin beginnnt

Großansicht Warteschlangen am Ticketschalter der International Games Week (Bild: Jenni Wergin/Booster Space) Warteschlangen am Ticketschalter der International Games Week (Bild: Jenni Wergin/Booster Space)

Die International Games Week Berlin öffnet in diesen Minuten ihre Pforten. Noch bis kommenden Sonntag lockt eine Vielzahl von Events rund um Gamesbranche und Spielkultur in die Hauptstadt. Der Startschuss fällt traditionell auf dem Opening Summit in der Station Berlin.Insgesamt finden elf Veranstaltungen unter der Dachmarke der International Games Week statt. Heute beginnt beispielsweise auch die Entwicklerkonferenz Quo Vadis , ab übermorgen begrüßt das Amaze-Festivel seine Besucher. Am Donnerstag tagt die Womenize! und ab dem Freitag ist das Gamefest am Computerspielmuseum. Außerdem wird am 26. April im Rahmen der Games Week der Deutsche Computerspielpreis verliehen.Im letzten Jahr lockte die Games Week rund 13.000 Besucher nach Berlin und stellte damit einen neuen Rekord auf. "Die weiter gestiegenen Besucherzahlen zeigen deutlich, dass unser Ziel, unter dem Dach der International Games Week Berlin unterschiedliche Aspekte, Themen und Zielgruppen der Gamesbranche durch jeweils eigenständige Veranstaltungen miteinander zu verbinden, auch in diesem Jahr wieder erreicht wurde", sagte Michael Liebe , der Cheforganisator der Veranstaltung, im letzten Jahr. Ziel für 2017 ist es natürlich, bis Sonntag wieder auf diese Zahl an Besuchern zu kommen oder den Rekord gar noch zu übertreffen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen