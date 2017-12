games.nrw offiziell gegründet

Großansicht Gründungssitzung des Vereins games.nrw (Bild: Christian Herrmann) Gründungssitzung des Vereins games.nrw (Bild: Christian Herrmann)

Großansicht Der Vorstand (v.l.): Daniel Dumont, Ulrich Schulze Althoff, Kristin Janulik, Benedikt Grindel und Prof. Björn Bartholdy (Bild: Christian Herrmann) Der Vorstand (v.l.): Daniel Dumont, Ulrich Schulze Althoff, Kristin Janulik, Benedikt Grindel und Prof. Björn Bartholdy (Bild: Christian Herrmann)

Bereits auf der gamescom kündigten Games-Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen an, sich fortan besser zu vernetzen, um gemeinsam für die Interessen der Spielebranche im Bundesland zu sprechen. Den Worten im Sommer ließen die Akteure nun auch konkrete Taten folgen: Im Vorfeld der Verleihung des Deutschen Entwicklerpreis würde gestern in Köln den Verein games.nrw auch offiziell gegründet.Rund 30 Akteure zählen zu den Gründungsmitgliedern von games.nrw, aus deren Kreis auch ein fünfköpfiger Vorstand gewählt wurde. Daniel Dumont (Gaming Minds Studio), Ulrich Schulze Althoff (Kaasa health), Kristin Janulik (KJ Consulting), Benedikt Grindel (Ubisoft Blue Byte) und Prof. Björn Bartholdy (Cologne Game Lab) stellen den Vorstand. Formalrechtlich hat games.nrw momentan den Status eines Vorvereins. Eine schnellstmögliche, offizielle Anerkennung als eingetragener Verein (e.V.) wird angestrebt."Wir haben in den vergangenen Monaten viel Zuspruch und Rückendeckung erfahren - sowohl aus der Branche selbst als auch von den Landesinstitutionen. Die Vereinsgründung ist ein wesentlicher Schritt, um die Netzwerkinitiative nun zu verstetigen", so Karsten Lehmann von Ubisoft Blue Byte, der als Versammlungsleiter bei der Gründungsveranstaltung fungierte.Zu den Mitgliedern von games.nrw gehören neben Ubisoft Blue Byte und dem Mutterunternehmen Ubisoft Deutschland auch weitere namhafte Unternehmen wie Electronic Arts, Headup Games oder InnoGames.

