games.net lädt zum Get-together

Die Spielinitiative games.net organisiert auch dieses Jahr wieder ein Get-together auf der gamescom und empfängt am Abend des Fachbesuchertages an ihrem Stand in Halle 3.2 mit Currywurst und Bier.Zu den Veranstaltern gehören außerdem BerlinBalicNordic.net, die Games Academy Berlin, das Medienboard, Projekt Zukunft, die Medien und Kreativwirtschaft und der Europäische Fond für Regionale Entwicklung (EFRE).

Quelle: GamesMarkt.de

