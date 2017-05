Games for Families: Rekordbesucherzahl und Schweiz-Debüt

Großansicht Michael Wegner, Geschäftsführer der planetlan, Veranstalterin der Games for Families Michael Wegner, Geschäftsführer der planetlan, Veranstalterin der Games for Families

Frühjahrs-Ausstellung (Kassel): 04. bis 12.03.2017

afa (Augsburg): 01. bis 09.04.2017

MUBA (Basel): 12. bis 21.05.2017

Messe Wächtersbach (bei FFM): 20. bis 28.05.2017

Mainfranken-Messe (Würzburg): 30.09. bis 08.10.2017

infa (Hannover): 14. bis 22.10.2017

Consumenta (Nürnberg): 28.10. bis 05.11.2017

spielraum (Dresden): 04. bis 05.11.2017

Stuttgarter Messeherbst: 23. bis 26.11.2017

Seit sieben Jahren ist Games for Families ein fester Bestandteil vieler Verbrauchermessen in Deutschland. Die Games-Roadshow, die von den Bochumer Eventspezialisten von planetlan konzipiert, vermarktet und organisiert wird, hat jetzt Bilanz für 2016 gezogen und den Tourplan für 2017 vorgestellt. Bei der Teilnahme an acht Verbrauchershows kamen insgesamt 61 Messetage zusammen. Kumuliert wurden die acht Messen von 857.000 Menschen besucht. 2015 hatte Games for Families noch 52 Messetage und 756.000 potenzielle Kontakte gezählt.Und auch künftig soll die Entwicklung weiter bergauf gehen. Dazu verwirklicht planetlan 2017 erstmals auch Pläne für eine Internationalisierung der Games for Families: Im Mai geht es erstmals auf die MUBA in Basel. Gleichzeitig wurde das Herbstprogramm um eine Station, der Mainfranken-Messe in Würzburg, erweitert."Games for Families ist auf den großen Consumer-Messen und vielen Messeplätzen in Deutschland bereits seit sieben Jahren die fest etablierte Anlaufstelle für digitale und analoge Spiele. Wir möchten nun auch Schweizer Besuchern die Möglichkeit bieten, die neusten Spiele in einer zielgruppengerechten Umgebung auszuprobieren", so Michael Wegner, Geschäftsführer von planetlan.

Quelle: GamesMarkt.de

