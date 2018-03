Games for Families nennt Tourplan 2018

Rheinland-Pfalz Ausstellung (Mainz): 10. - 11.03.2018

afa (Augsburg): 07. - 15.04.2018

Messe Wächtersbach (bei FFM): 05. - 13.05.2018

HanseLife (Bremen: 15. - 23.09.2018

Dortmunder Herbst (Dortmund): 03. - 07.10.2018

infa (Hannover): 13. - 21.10.2018

Consumenta (Nürnberg): 27.10. - 04.11.2018

spielraum (Dresden): 03. - 04.11.2018

Stuttgarter Messeherbst (Stuttgart): 22. - 25.11.2018

Seit inzwischen acht Jahren tourt die Roadshow Games for Families und bringt verschiedenen Verbrauchermessen einen Hauch von gamescom in die Hallen. So auch in diesem Jahr. Games for Families-Veranstalter planetlan gab jetzt den Tourplan für 2018 bekannt und der sieht insgesamt neun Stationen in der gesamten Bundesrepublik vor. Neu in diesem Jahr macht Games for Families in Mainz, Bremen und Dortmund Halt. Eröffnet wird die Tour 2018 am kommenden Wochenende in Mainz auf der Rheinland-Pfalz Ausstellung bei einem Besuch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Insgesamt stehen der Games for Families-Crew 58 Messetage bevor."Wir möchten die faszinierende Welt Spiele zu den Menschen bringen, die nicht nach Köln oder Essen kommen können. Über die drei neuen Standorte, mit denen wir zugleich drei neue Bundesländer erschließen, freuen wir uns daher besonders und übernehmen wie gewohnt auch dort den Standbau, das Personal und der Verkauf für die Publisher bzw. Verlage.", so Michael Wegner, Geschäftsführer des Veranstalters planetlan GmbH.FrühjahrHerbst

