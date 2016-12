Games erwirtschaften 91 Milliarden

Großansicht Mit Games werden dieses Jahr 91 Mrd. Dollar umgesetzt (Bild: Fotolia) Mit Games werden dieses Jahr 91 Mrd. Dollar umgesetzt (Bild: Fotolia)

Großansicht Verteilung der Gaming-Umsätze auf Geschäftsfelder (Bild: Superdata) Verteilung der Gaming-Umsätze auf Geschäftsfelder (Bild: Superdata)

Interaktive Unterhaltungsmedien setzen im Jahr 2016 global rund 91 Milliarden Dollar um. Das geht aus einer Hochrechnung der Marktforscher von Superdata hervor, die in ihrem Bereicht " 2016 Year in Review - Digital Games and Interactive Media " Kennzahlen für die Industrie auswerten.Nahezu die Hälfte der Einnahmen im ablaufenden Jahr entfällt auf Mobile-Games. 40,6 Milliarden werden mit Spielen auf Smartphones und Tablets umgesetzt. Knapp dahinter folgt der PC, der vor allem dank des Free-to-Play-Segments mit Mikrotransaktionen und Abogebühren gute Zahlen schriebt. 35,8 Milliarden Dollar entfallen auf dieses Segment. Geradezu niedlich im Vergleich dazu die Umsatz des klassischen Konsolengeschäfts: 6,6 Milliarden wurden hier erwirtschaftet. eSport nähert sich 2016 mit 891 Millionen Dollar der Milliardenmarke beim Umsatz an. Überraschend stark zeigen sich die Segmente VR (2,7 Mrd. Dollar) und die Vermarktung von Gaming-Videos und Livestreams (4,4 Mrd. Dollar).Für die nächsten Jahre gehen die Superdata -Marktforscher für alle Teilsegmente von einem weiteren Wachstum aus. Während das im Konsolenmarkt mit 1,2 Mrd. Dollar eher moderat ansteigen soll, prognostizieren sie vor allem im Mobile-Markt rapide Zuwächse von 14,5 Mrd. bis 2019.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen