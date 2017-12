Games Bavaria Munich wächst weiter

Der Verein Games Bavaria Munich (GBM) begrüßt drei neue Mitglieder. Der eingetragene Verein, der ein Zusammenschluss von Spieleunternehmen in der bayerischen Landeshauptstadt ist, nimmt funline Media, die Mixtvision Mediengesellschaft und Travian Games auf. Damit wächst der Kreis der Mitglieder im 2015 gegründeten GBM auf 15 Unternehmen an."Wir freuen uns sehr, mit funline, Mixtvision und Travian drei neue Mitglieder im GBM begrüßen zu dürfen", sagt GBM- Geschäftsführer Hendrik Lesser . "In den letzten Jahren konnten wir Bayern als Games-Standort zu einem bundesweiten Vorbild entwickeln. Die neuen Eintritte sind für uns eine klare Bestätigung dieser Arbeit. Gemeinsam wollen wir 2018 die Bedingungen im Freistaat noch weiter verbessern."Travian Games blickt auf eine zwölfjährige Geschichte zurück und zählt zu den größten deutschen Entwicklerstudios. Bekannt ist es unter anderem für die erfolgreichen Browserspiele "Travian: Legends" und "Rail Nation". "Wir beachten die Arbeit des GBM zur Verbesserung der Standortbedingungen in Bayern schon seit einiger Zeit", sagt Lars Janssen , der Geschäftsführer von Travian Games. "Es ist kein Zufall, dass bundesweit allein die bayerische Gamesförderung von den Einschränkungen der De-minimis-Beihilfe-Regelung befreit ist. Wir sehen den GBM als einen wichtigen Partner und wollen als Mitglied politische Themen wie den Kampf gegen den Fachkräftemangel in Bayern aktiv mitgestalten."Funline-Geschäftsführerin Stefanie Stalf erklärt: "Der Antrieb hinter unseren pädagogisch wertvollen Spielen ist, dass wir mit vielen Angeboten für Kinder unzufrieden waren. Also haben wir das Problem selbst in die Hand genommen. In Bayern bestehen gute Strukturen, die uns dies ermöglichen. Der GBM hat sich immer genau dafür eingesetzt und wir wollen hieran gerne mitarbeiten." Das Entwicklerstudio gab erst kürzlich mit der Lernspiel-App-Serie "Lazuli - Spielen mit Köpfchen" sein Debüt im Markt.Das Medienunternehmen Mixtvision als Dritter im Bunde erzählt Geschichten medienübergreifend in Form von Büchern, Spielen und Filmen. Die preisgekrönten Spielumsetzungen zu "Im Garten der Pusteblumen" und "Oh, wie schön ist Panama" gehören zum digitalen Portfolio des Unternehmens. "Für uns stehen Games in einer Reihe mit Film und Buch, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen", führt Benjamin Feld , stellvertretender Geschäftsführer von Mixtvision, aus. "Daher schätzen wir besonders das Engagement des GBM für die kulturelle und gesellschaftliche Akzeptanz dieses Mediums. Mit unserer Mitgliedschaft wollen wir das unterstützen."

Quelle: GamesMarkt.de

