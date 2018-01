Games Bavaria Munich beruft Travian-Chef Janssen in den Vorstand

Großansicht Lars Janssen, CEO Travian (l.), folgt Clemens Hochreiter, CEO Reality Twist, als Vorstand von Games Bavaria Munich Lars Janssen, CEO Travian (l.), folgt Clemens Hochreiter, CEO Reality Twist, als Vorstand von Games Bavaria Munich

Games Bavaria Munich hat Lars Janssen in den Vorstand des Vereins berufen. Janssen ist CEO des Münchner Entwicklers und Publishers Travian Games, einer der wichtigsten Arbeitgeber im Gamesbereich im Großraum München. Janssen folgt damit auf Reality Twist-Gründer und -CEO Clemens Hochreiter . Dieser hat sein Vorstandsamt auf eigenen Wunsch abgegeben, bleibt dem Verein aber als Unterstützer erhalten."Wir bedanken uns herzlich bei Clemens für seinen Einsatz als Vorstandsmitglied und ich bin froh, dass wir mit Lars einen tollen Nachfolger finden konnten", so Johannes Roth von Mimimi Productions und Vorstandsvorsitzender Games Bavaria Munich. "Mit ihm an unserer Seite bilden wir die bayerische Gamesbranche noch besser ab. Von kleinen Unternehmen mit einer Handvoll Kollegen, bis zu den ganz großen mit mehreren Hundert Mitarbeitern repräsentiert der GBM, was der Standort Bayern zu bieten hat."Games Bavaria Munich wurde mit dem Ziel gegründet, Ansehen und kulturelle Bedeutung von Games zu fördern sowie die Rahmenbedingungen für Entwicklung und Vermarktung von Spielen zu verbessern. Zudem hat sich der Verein Themen wie Ausbildung und Forschung auf die Fahne geschrieben.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen