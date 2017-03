Gamers Assembly senkt Preisgeldniveau

Zum mittlerweile 18. Mal findet in diesem Jahr das große eSport-Event Gamers Assembly in Frankreich statt. Vom 15. bis zum 17. April lädt der Veranstalter Futurolan die Fans der eSport-Szene erneut in das Poitiers Exhibition Centre ein. Für die drei Veranstaltungstage werden in diesem Jahr rund 20.000 Besucher erwartet. Zu sehen gibt es zahlreiche Fan-Turniere und Cosplay-Wettbewerbe. Zudem sind Konferenzen und eine Ausstellung geplant.Außerdem werden erneut zahlreiche Profi-Turniere in Disziplinen wie " League of Legends ", " Overwatch ", " Fifa " oder " Starcraft II " ausgetragen. Im gesamten Preispool befinden sich in diesem Jahr jedoch nur 70.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein deutlicher Rückgang, obwohl die Anzahl der teilnehmenden eSportler um 300 Spieler, auf insgesamt 1900 Profis angestiegen ist. 2016 wurden noch rund 100.000 Euro an die erfolgreichen Spieler vergeben."Wir sind stolz, dass wir seit 17 Jahren unsere Leidenschaft mit Tausenden von Leuten, Profis wie Fans, teilen dürfen. Unser Ziel ist es, stets neuen Content für unsere Spieler und das breitere Publikum zu präsentieren, das sich für eSports und Games in allgemeinen begeistert", sagt Vincent Colas, Präsident von Futurolan. "Als Institution im eSports-Bereich vereint Gamers Assembly dank seines breitgefächerten Programms und seiner Partner heute Fans, Profis und interessierte Spieler."

Quelle: GamesMarkt.de

