GAMEplaces: Vortrag zu Trends im Social Gaming

Am 9. November findet der nächste Veranstaltung der Vortragsreihe "GAMEplaces Business & Legal" in Frankfurt statt. Redner ist der Jurist Dr. Matthias Spitz von der Kanzlei Melchers Rechtsanwälte. Spitz spricht in seinem Vortrag "Neue Trends im Bereich Social Gaming" über die Chancen und Risiken, die vor allem kleine Entwicklerstudios und Start-Ups mit der Erstellung von Social Games haben und wie sie durch die richtige Wahl eines geeigneten Monetarisierungsmodells Gewinn aus dem Projekt schlagen können."Seit einigen Jahren ist im Social-Gaming-Markt ein deutlicher Trend zur Konzentration und zu Partnerschaften zwischen großen Unternehmen und Studios festzustellen", sagt Spitz. "Kooperationen mit großen Plattform-Betreibern, bei denen Titel in bestehende Strukturen integriert werden, vervielfachen die Erfolgsaussichten."Der Vortrag dauert von 17:00 bis 19:00 Uhr und findet in der IHK Frankfurt am Main (Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt) statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, um eine vorherige Anmeldung wird dennoch gebeten.

Quelle: GamesMarkt.de

