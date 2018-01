GAMEplaces-Vortrag zu den rechtlichen Grundlagen geistigen Eigentums

Am 8. Februar steht der erste Termin für die Frankfurter GAMEplaces Business & Legal-Vortragsreihe im Jahr 2018 an. Rechtsanwalt Guido Hettinger macht den Anfang des neuen Vortragsjahres und referiert zum Thema "Die IP (Intellectual Property) - Summe aller Rechte".Dabei spricht der Anwalt der Kanzlei Brehm & v. Moers über die richtige Verwendung des eigenen geistigen Eigentums, sowie dem Umgang mit möglichen gerichtlichen Auseinandersetzungen. Außerdem gibt Hettinger einen Überblick über die urheber- und medienrechtlichen Grundlagen bei Multimedia-Produktionen. Der erfahrene Rechtsanwalt klärt auch auf welche juristischen und wirtschaftlichen Aspekte bei Spielen wichtig sind und erklärt welche Lizenzrechte Entwickler von Add-Ons, DLCs und anderen Zusatzprodukten haben.Der Vortrag beginnt um 17:00 Uhr in der IHK Frankfurt am Main (Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt). Die Teilnahme ist wie immer kostenlos, allerdings bitten die Veranstalter um vorherige Online-Anmeldung.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen