GAMEplaces-Vortag über App-Marketing und Entwicklung

Am 8. Juni findet der nächste Vortrag der " GAMEplaces Business & Legal "-Reihe in Frankfurt statt. Über das Thema des Abends "Der App-Store: App-Entwicklung, App-Store-Marketing" spricht Dr. Andreas Lober . Der Rechtsexperte von Beiten Burkhardt bespricht in seinem Vortrag, welche rechtlichen Vorgaben bei der App-Store-Optimierung und externen Tracking-Tools zu beachten sind. Außerdem will der Jurist den Teilnehmern erklären, welche gesetzlichen Überprüfungen notwendig sind, damit Entwickler und Publisher ihre Apps auch außerhalb von Deutschland ohne juristische Folgen vermarkten können."Eine solche Prüfung erfordert viel Sorgfalt, denn die Gesetzeslage kann im Detail anders ausfallen, als in Deutschland, weil sie den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen entstammt", sagt Lober.Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der IHK Frankfurt am Main (Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt) und ist kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen