GAMEplaces über Risiken des Crowdfunding

Am 20. April findet der nächste Vortrag der "GAMEplaces Business & Legal"-Reihe in Frankfurt statt. Thema des Abends ist "Risiken beim erfolgreichen Crowdfunding". Redner der Veranstaltung ist Guido Hettinger von der Anwaltskanzlei Brehm & v. Moers. Der Jurist bespricht in seinem Vortag, welche Anforderungen und Planung bei der Durchführung von Schwarmfinanzierungen nötig sind. Darüber hinaus sollen Fragen zur Haftung, möglichen Insolvenzverfahren und Absicherungen im Rechtsfall geklärt werden."Gerade wenn Kampagnen zu scheitern drohen, bieten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der einschlägigen Plattformen weder Anbietern noch Investoren ausreichend Orientierung", sagt Hettinger.Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der IHK Frankfurt am Main (Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt) und ist kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung wird dennoch gebeten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen