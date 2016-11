GAMEplaces lockt mit Youtube-Stars

Die Initiative GAMEplaces Frankfurt präsentiert am 16. November zusammen mit der Stiftung MedienMittwoch eine Veranstaltung zum Thema "Stars und Spieler" im Rahmen der Spieleausstellung "No pain no game" im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Dabei sollen verschiedene Gäste, darunter der YouTuber PietSmiet sowie eSport-Profi Benedikt 'Salz0r' Saltzer vom Vfl Wolfsburg Fragen beantworten, die sich um das Thema "Was treibt Gamer an?" drehen. Moderiert wird der Abend von der ehemaligen " Counter Strike "-Profi-Spielerin Melek 'M3lly' Balgün.Die Veranstaltung dauert von 19:00 bis 22:00 Uhr und ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist jedoch nötig.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen