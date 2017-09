GAMEplaces informiert über Risiken durch Einsatz von Freelancern

Am 14. September findet der nächste Vortrag der "GAMEplaces Business & Legal"-Reihe in Frankfurt statt. Über das Thema des Abends "Feste oder freie: Arbeitsverträge in der Kreativwirtschaft" spricht der Fachanwalt Christian Hoppenstedt. Der Rechtsexperte, Gründungsmitglied der Kanzlei Hoppenstedt Rechtsanwälte, bespricht in seinem Vortrag die rechtlichen Probleme, die Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit Freiberuflern haben können. Hoppenstedt gibt darüber hinaus einen Überblick zum aktuellen Stand der Gesetzgebung und erläutert welche Veränderungen durch die Reformierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) entstanden sind.Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der IHK Frankfurt am Main (Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt) und ist kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung wird dennoch gebeten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen