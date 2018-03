GameOn: Amazon stellt Multiplayer-Service für Entwickler vor

Amazon stellt einen neuen Service namens Amazon GameOn vor, die Games-Entwicklern dabei helfen soll, leichter Features für Multiplayer-Turniere in ihre Games zu integrieren. Die Software-Schnittstellen funktionieren plattformübergreifend; GameOn kann also für Spiele auf Smartphone, Tablet, PC oder der Konsole genutzt werden. Der Service basiert dabei auf der Cloud-Infrastruktur der Amazon Web Services (AWS).GameOn unterstützt derzeit Funktionen wie Leaderboards, Ligen und Turnierbäume. Entwickler können damit auch individuelle Events wie lokale und regionale Turniere erstellen, oder Spielern und Streamern ermöglichen, eigene Turniere zu erstellen und Teilnehmer einzuladen. In den USA gibt es obendrein die Möglichkeit, physische Siegerpreise auszuloben. Den Versand übernimmt dann die Konzernmutter Amazon. Zum Launch ist diese Möglichkeit aber auf die USA begrenzt."Spieleentwickler haben uns immer wieder gesagt, dass sie nach Wegen suchen, um das Engagement und die Bindung der Spieler zu erhöhen", sagt Marja Koopmans, Director Amazon Competitive Gaming. "Mit Amazon GameOn stellen wir Entwicklern nun einfache, aber leistungsfähige Werkzeuge zur Verfügung, um die Community durch kompetitives Gameplay zu fördern."Zum Start bis zum 1. Mai können die Features von GameOn kostenlos nutzen. Im Anschluss sind ersten 35.000 monatlichen Partien für begrenzte Zeit kostenlos, danach zahlen Entwickler 0,003 Dollar pro Spiel.

Quelle: GamesMarkt.de

