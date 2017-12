Gameforge holt Turner an Bord

Gameforges Marketing- und Plattform-Team hat eine neue Leitung. Der Karlsruher Publisher hat Alison Turner zur Vice President Marketing & Platform ernannt. Sie soll das Wachstum des Unternehmens beschleunigen und Gamesforges Führungsposition im Free-to-play-Markt ausbauen. Turner kommt von Sony Network Entertainment Europe, wo sie zuletzt als Senior Director für das Marketing und die Programmgestaltung verantwortlich zeichnete."Alison hat eine herausragende Erfolgsbilanz", so Alex Rösner , Gründer und CEO von Gameforge. "Sie bringt in ihrer neuen Rolle als Vice President einen reichhaltigen, internationalen Erfahrungsschatz sowie enorme Expertise mit sich". Und Turner ergänzt: "Ich bin begeistert, mich Gameforge während einer für das Unternehmen so spannenden Phase anschließen zu können. Angesichts von Gameforges Engagement im Bereich der F2P-Online-Spiele freue ich mich schon darauf, unsere Marke weiter aufzubauen und die Reichweite unseres großartigen Portfolios an etablierten und kommenden Titeln zu steigern."

