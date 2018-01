Gameforge-Chef sieht Wendepunkt erreicht

Großansicht Sieht die Wende geschafft: Alexander Rösner, Gründer und CEO von Gameforge Sieht die Wende geschafft: Alexander Rösner, Gründer und CEO von Gameforge

Ende 2016 stellte Gameforge die Mobile-Entwicklung ein und musste fast ein Fünftel der Belegschaft entlassen . Es war damals ein neuer Tiefpunkt für den Karlruher Publisher, der wie die meisten Browsergames-Anbieter nach vielen erfolgsverwöhnten Jahren schwierige Zeiten durchlebte. Nun liegt nach Meinung des Managements das schlimmste hinter Gameforge. In einem offenen Brief an die Geschäftspartner bedankt sich Firmenchef und Gründer Alexander Rösner für die Zusammenarbeit. Gemeinsam habe man "durch harte Arbeit und die vertrauensvolle Kooperation mit den Partner-Studios die Wende gschafft", heißt es darin.2017, so Rösner, sei das wichtigste Jahr der jüngeren Gameforge-Geschichte. Es sei das Jahr, in dem der Umsatz wieder gestiegen sei. Doch auch sonst habe sich Gamesforge in vielen Punkten weiterentwickelt. Der Brief schließt betont optimistisch. Rösner: "Wir haben noch viel vor. Das Beste liegt noch vor uns."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen