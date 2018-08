GameDevs Rheinland-Pfalz wird gamesAHEAD

Die Gamesbranche in Rheinland-Pfalz organisiert sich weiter. Erst Ende Juni fand erstmals das Austauschevent GameDevs Rheinland-Pfalz in Trier statt, das von Ministerpräsidentin Malu Dreyer eröffnet wurde. Nun wird die Initiative in gamesAHEAD - Rheinland-Pfalz umbenannt und soll als eingetragener Verein auch juristisch auf festen Boden gestellt werden."Die Gründungsdynamik in Rheinland-Pfalz und insbesondere in Trier ist hoch", sagt Michael Jadischke , der Sprecher der Initiative. "Nachwuchsteams benötigen gute Rahmenbedingungen und eine Stimme in der Politik und der Branche. Einen starken Verein aus Rheinland-Pfalz für Rheinland-Pfalz als Gesprächspartner anzubieten wird helfen, die Leistungsfähigkeit der Branche in Rheinland-Pfalz noch sichtbarer zu machen."Als größter deutscher Ausbildungsstandort der Gamesbranche wird die Hochschule Trier Vereinsgründung und Veranstaltungen unterstützen. In den kommenden Wochen soll hier ein erste Gespräche mit Unternehmen der Branche über die praktische Ausgestaltung des gamesAHEAD-Vereins geführt werden. Fürs Erste sind monatliche Netzwerkveranstaltungen geplant, die neben Trier auch in Worms und Mainz an den Hochschulen stattfinden werden.Der neue Verein sucht nach eigener Aussage auch den engen Kontakt zu den Branchenkollegen im Nachbarbundesland: So soll ein enger Austausch mit der Initiative Game Dev Saar gepflegt werden. "Als Game Dev Saar freuen wir uns über den regelmäßigen Austausch mit unseren Freunden und Kollegen aus Rheinland-Pfalz und die gegenseitigen Besuche unserer Veranstaltungen. So stärken wir unser Netzwerk und unterstützen uns gegenseitig durch unseren Erfahrungsaustausch", sagt Julian Colbus, Gründer der saarländischen Initiative.

Quelle: GamesMarkt.de

