Am 28. Juni fand zum ersten Mal das Netzwerk- und Austauschevent GameDevs Rheinland-Pfalz statt. Das Event wurde von Nachwuchsteams der Gamesbranche geschaffen. Gleich zur Eröffnung erhielten die GameDevs Rheinland-Pfalz hohen Besuch: Ministerpräsidentin Malu Dreyer eröffnete das Event und auch Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe war zugegen. Der sagte zur Begrüßung: "In Trier finden die Gründerunternehmen einen einzigartigen Standort. Gemeinsam mit allen Partnern wollen wir in dieser historischen Stadt die Zukunft gestalten und Trier zu einem attraktiven Gründungsstandort für junge Games-Entwicklerstudios weiterentwickeln."Ebenfalls mit von der Partie war Prof. Dr. Linda Breitlauch, die Trier maßgeblich dazu Beitrug, dass sich Trier mit über 800 Studierende zu einem Hotspot der Games-Ausbildung in Deutschland entwickelt hat. "Games leisten Einzigartiges", so Breitlauch zu den GameDevs Rheinland-Pfalz. "Wie kein anderes Medium sind Computerspiele eine beispiellose Verschmelzung von Interaktivität, Narration, Ästhetik und Technologie und ermöglichen eine der heutigen Zeit angemessene Rezeption und Reflektion gesellschaftlicher Herausforderungen".Das Ziel der Veranstaltung, das sich bestehende Studios, Publisher, Gründer und Studierende austauschen und vernetzen, um sich zu informieren und voneinander zu lernen, wurde schon mit dem Debüt erreicht. Deshalb steht schon jetzt fest, dass die GameDevs Rheinland-Pfalz fortgesetzt werden. Details über weitere Termine stehen noch nicht fest. Inhaltlich will man künftig aber auch weit über die Grenzen des Bundeslands hinaus agieren. So ist die Vernetzung mit Initiativen anderer Bundesländer wie Game Dev Saar, aber auch der Austausch mit der Gamesbranche in Luxemburg, Belgien und Frankreich ein erklärtes Ziel.

