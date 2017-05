GameCamp Munich ist ausgebucht

Am 20. und 21. Mai findet das diesjährige GameCamp Munich statt. Und wie die Veranstalter jetzt gegenüber GamesMarkt sagten sind alle 200 verfügbaren Tickets verkauft. Das GameCamp sei damit erneut ein voller Erfolg. Wer dennoch in Kontakt mit den Teilnehmern und Organisatoren treten will, kann die inoffizielle Auftaktveranstaltung besuchen. Denn am Vortag des GameCamp findet auch in diesem Jahr wieder die kostenlose und für alle Interessierte offene Games/Bavaria Vernissage im Werk1 statt.GamesMarkt selbst ist gemeinsam mit MD.H, Level UB, making games und dem Werk1 Partner des GamesCamp Munich. Hauptsponsor der Veranstaltung ist Teamspeak, Travian Games tritt als Sponsor der Party auf.

Quelle: GamesMarkt.de

