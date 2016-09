GAME will Indie-Presse-Aktion wiederholen

Es war eine Begegnung der besonderen Art: Fünf ausgewählte Indies - Fairytale Distillery FDG /Game Atelier, Ludamus, Icebird Studios und Space Orange Studios - hatten durch den GAME -Verband die Möglichkeit, ihre Projekte auf der gamescom internationalen Medien zu präsentieren. Nun hat der Verband das Feedback eingeholt und ausgewertet und ist voll und ganz zufrieden."Für Indies ist das eine einmalige Gelegenheit. Sie haben oft nicht die Möglichkeit, an internationalen Messen teilzunehmen, und selbst wenn, fehlen ihnen die Kontakte. Wir konnten die Teams mit führenden Redaktionen aus Frankreich, Russland, Italien, Polen und weiteren Ländern zusammenbringen und ihnen so ein gutes Sprungbrett bieten", so GAME-Vorstand, Taskforce Indie-Mitglied und Mimimi-Geschäftsführer Johannes Roth . "Wir haben sowohl von den Indies als auch den Redaktionen begeistertes Feedback erhalten, und werden die Aktion mit Sicherheit im nächsten Jahr fortsetzen und ausbauen."Insgesamt bewarben sich rund 30 Teams um die Presseslots. Die Präsentationen selbst wurden am GAME-Stand in den Räumen der Initiative GameUp! Rheinland-Pfalz durchgeführt. Organisiert wurden die Pressetermine von der Agentur Marchsreiter

