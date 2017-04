GAME verpasst sich neuen Anstrich

Der GAME Bundesverband der Deutschen Gamesbranche hat ein neues Logo. Die neue CI wurde bewusst zum Auftakt der International Games Week in Berlin vorgestellt. In den kommenden Wochen will der Verband nach eigenen Aussagen auch seine Website umbauen und das Design modernisieren."Nach fast 13 Jahren ohne Große Änderungen war es an der Zeit mit selbiger zu gehen und das Logo des Verbandes zu modernisieren. Dieser Schritt wurde schon im Laufe des letzten Jahres mit der Mitgliedschaft beschlossen und nun vom Vorstand umgesetzt", so GAME-Vorstandsvorsitzender Stefan Marcinek.

Quelle: GamesMarkt.de

