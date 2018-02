game stellt Webinar-Reihe neu auf

Nach dem Zusammenschluss der Verbände unter dem Namen game - Verband der deutschen Games-Branche werden jetzt nach und nach die verschiedenen Services neu aufgestellt. So zum Beispiel die Webinar-Fortbildungsreihe, die bislang als "BIU Academy" bekannt war. Mit der nächsten Ausgabe finden die Webinare unter dem Namen "game - Talent Sessions" statt. Gleichzeitig gründet der Verband einen Beirat, der die Themenfindung unterstützen soll. Ziel ist ein Angebot, das sich noch enger an der Praxis orientiert. Dem Beirat gehören Slawa Deisling von Behind The Stone, Andrea Fricke von Ubisoft Blue Byte, Michael Schade von Rockfish und Josef Vorbeck von Chasing Carrots an."Als Games-Branche sind wir hoch innovativ und lebenslanges Lernen ist ein Grund dafür, warum wir es auch weiterhin bleiben. Deshalb bieten wir mit den 'game - Talent Sessions' wertvolle Erfahrungen, aktuelle Praxisbeispiele und Lösungen von der Branche für die Branche", so Felix Falk , Geschäftsführer game.Das erste Webinar unter dem neuen Namen findet am 20. Februar statt. Unter dem Titel "Unternehmensführung im Wandel der Digitalisierung" wird Dr. Lutz Anderie über die Potenziale von Gamification in Unternehmen berichten.

Quelle: GamesMarkt.de

