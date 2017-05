GAME spendet Softwarelizenzen

Aerosoft (Alle Spiele; jede Plattform)

Assemble Entertainment ("Pizza Connection 1 & 2"; PC)

astragon Entertainment ("Bussimulator 16", "Transocean 2"; PC)

Brainseed Factory ("Typoman")

Daedalic Entertainment (Alle Spiele; jede Plattform)

Daedalic Entertainment/mimimi Productions ("The Last Tinker"; PC)

Headup Games/Studio Fizbin ("The Inner World"; alle Plattformen)

Headup Games ("Bridge Constructor"; alle Plattformen)

Inselgames (Alle Spiele; jede Plattform)

RockfishGames ("Everspace"; alle Plattformen)

theGoodEvil (Alle Spiele; jede Plattform)

Der GAME Bundesverband der deutschen Gamesbranche forciert sein soziales Engagement. Die Verbandsmitglieder wollen Einrichtungen der freien und öffentlichen Jugendhilfe zur Förderung der sozialen Arbeit und Videospielkultur eine unentgeltliche Nutzung ihrer Spiele in den Einrichtungsräumen ermöglichen. Dazu räumen die Firmen den Einrichtungen entsprechende Nutzungsrechte ein. Voraussetzung ist, dass es ein legal erworbenes Exemplar des jeweiligen Spiels gibt."Wir sind stolz darauf, dass wir bereits im ersten Anlauf dieser Initiative namenhafte Mitglieder mit ihren Produkten aus den Bereichen Kinder- und Jugendspiele, sowie Serious Games gewinnen konnten. Wir hoffen natürlich, dass die Liste weiter anwächst und freuen uns, wenn wir damit jemanden eine Freude bereiten können", so Stefan Marcinek, Vorstandsvorsitzender des GAME.Bereits zum Start wird die Aktion von elf Firmen - Publisher und Entwickler - unterstützt. Sie stellen zum Teil einzelne Spiele, zum Teil ihr ganzes Portfolio zur Verfügung. Im Einzelnen sind dabei:

Quelle: GamesMarkt.de

