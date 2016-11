GAME plant weitere Konferenztage für 2017

Am 17. November fand in Belin der erste GAME Conference Day statt. Und laut den Verantwortlichen war es ein voller Erfolg. Rund 60 Branchenvertreter trafen sich in einer intimen Atmosphäre, um sich über aktuelle Themen der deutschen und internationalen Gamesbranche auszutauschen. Auf dem Podium waren Peter Molyneux von 22 Cans, Jan-Peter Ewert von Valve, Tom Putzki von Wargaming und Teut Weidemann vertreten. Stefan Marcinek , Vorstandsvorsitzender des GAME , zog dann auch ein positives Fazit: "Wir freuen uns sehr, dass der erste GAME Conference Day bei allen Speakern und Teilnehmern so gut angekommen ist." Und er kündigte eine Fortsetzung derartiger Events an. "Für 2017 sind weitere Events, nicht nur in Berlin, geplant", so Marcinek. Der erste GAME Conference Day fand in den Büroräumen von GameDuell und mit Unterstützung von Speedlink und Happy Tuesday statt.

Quelle: GamesMarkt.de

