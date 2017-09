"Game Mixer" fährt mit deutschen Entwicklern nach Südafrika

Nach Indonesien und Brasilien führt die dritte "Game Mixer"-Delegationsreise diesmal nach Afrika, genauer gesagt nach Südafrika. Vom 16. bis 24. November 2017 lädt die Stiftung Digitale Spielekultur in Kooperation mit dem Goethe-Institut Südafrika Gewinner und Nominierte des Deutschen Computerspielpreises (DCP) sowie Alumni der "Game Mixer"-Programme 2015 und 2016 nach Johannesburg ein, um mit dortigen Spieleentwicklern in den Austausch zu treten. Finanziert wird das Programm vom Auswärtigen Amt.An den insgesamt acht Programmtagen erhalten zehn deutsche Spieleentwickler die Möglichkeit, vor Ort Kontakte auf- und auszubauen sowie gemeinsam mit afrikanischen Kollegen ihr Knowhow zu erweitern. Die 15 afrikanischen Teilnehmer des Programms stammen aus Südafrika und Ländern südlich der Sahara. Hinzu kommen Spieleentwickler aus Indonesien und Brasilien, wo der "Game Mixer" in den Vorjahren Station gemacht hat.Bewerbungen für die kostenlose Teilnahme können bis zum 5. Oktober 2017 bei der Stiftung Digitale Spielekultur eingereicht werden. Weitere Informationen zum Programm sind erhältlich auf stiftung-digitale-spielekultur.de/project/game-mixer

Quelle: GamesMarkt.de

