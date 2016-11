"Game Mixer": Entwicklerdelegation reiste nach Brasilien

Vergangene Woche endete der zweite "Game Mixer"-Austausch in Brasilien. Veranstaltet vom Goethe-Institut, dem Deutschen Computerspielpreis (DCP) und der Stiftung Digitale Spielekultur reisten insgesamt 13 ausgewählte deutsche Entwickler, bestehend aus Gewinnern und Nominierten des DCP, nach Brasilien. Insgesamt achte Tage Zeit hatte die deutsche Delegation, um sich mit den dortigen Spieleentwicklern am Goethe-Institut in São Paulo zu treffen und sich auszutauschen."Die Grundidee des 'Game Mixer 2016' in São Paulo, die Vernetzung brasilianischer und deutscher Gamestudios, ist in den acht intensiven und anregenden Programmtagen mit großem Erfolg gelungen", sagt Institutsleiterin des Goethe-Instituts São Paulo Dr. Katharina von Ruckteschell-Katte. "Wir freuen uns sehr, dass der 'Game Mixer' im Rahmen der Förderung von Kreativwirtschaft durch das Auswärtige Amt realisiert werden konnte. Er motiviert uns, im Bereich Gaming noch intensiver und vor allem nachhaltig aktiv zu werden.""Wir begrüßen sehr, dass das Goethe-Institut die Entwickler der besten Spiele 'Made in Germany' als Kulturbotschafter nach Brasilien eingeladen hat", so Benjamin Rostalski , Projektmanager bei der Stiftung Digitale Spielekultur. "Das Programm ist eine einmalige Erfahrung für alle Teilnehmer und gleichzeitig Ausdruck einer kulturpolitischen Wertschätzung der digitalen Spielekultur und unterstreicht die Universalität der Kulturtechnik des Spielens. Wir arbeiten weiter daran, das Programm zu verstetigen und in naher Zukunft ein neues Game-Mixer-Gastland verkünden zu können.""Das Zusammentreffen mit so vielen Spiele-Entwicklern aus Brasilien war für uns alle ein einmaliges Erlebnis", sagt Robin Kocaurek , Mitgründer von Klonk Games . "Trotz kultureller Unterschiede haben wir vom Start weg Gemeinsamkeiten erkannt, uns sofort verstanden und ausgetauscht. Die alltäglichen Herausforderungen der brasilianischen Studios sind unseren ähnlicher, als man vielleicht meinen möchte."

Quelle: GamesMarkt.de

