GAME kritisiert DCP-Haushaltsbeschluss

Großansicht Linda Breitlauch, GAME-Vorstand Linda Breitlauch, GAME-Vorstand

Der GAME zeigt sich enttäuscht vom Haushaltsbeschluss zum Deutschen Computerspielpreis . Der Bundestag hatte beschlossen, die finanziellen Mittel des Preises auf dem Niveau von 2016 einzufrieren und gleichzeitig zur paritätischen Finanzierung durch Bund und Branche zurückzukehren.Eine vom Branchenverband stark kritisierte Entscheidung. Durch den gefassten Beschluss werden nicht nur die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zusammen mit den Branchenverbänden GAME und BIU errungenen Entwicklungen der letzten drei Jahre rückgängig gemacht, es werde auch die Bedeutung einer unabhängigen, staatlichen gestützten Förderung für die deutsche Games-Branche verkannt, so der GAME. Vor allem an der die Wiedereinführung der Parität der finanziellen Mittel, die besagt, dass sich Bund und Branche diese zu teilen haben, stößt sich der Verband. Die Politik habe nicht verstanden hat, dass die Games-Branche, ebenso wie die Film- und andere Kreativ-Branchen, gefördert werden muss, um das geschaffene Kulturgut zu schützen."Innerhalb der letzten drei Jahre haben es GAME und BIU in einer fruchtbaren Kooperation mit dem BMVI geschafft, den Deutschen Computerspielpreis zu einem ernstzunehmenden Förderpreis für die Branche zu entwickeln", sagt Vorstandsmitglied und Professorin für Game Design Linda Breitlauch . "Das zeigt sich nicht nur in den Preisverleihungen, die immer größeren Zuspruch in Branche und Gesellschaft finden, sondern vor allem in der vom BMVI initiierten kontinuierlichen Erhöhung der Preisgelder. Dass die Haushälter des Bundestages die Mittel des DCP nun auf ein gleichbleibendes Niveau einfrieren und die Branche stärker an der Finanzierung beteiligen wollen, enttäuscht uns sehr und zeigt, dass ein Großteil der Politik noch immer nicht um die wichtige und zukunftsweisende Rolle der deutschen Games-Branche weiß."

Quelle: GamesMarkt.de

