game kooperiert mit juristischer Fachzeitschrift "MultiMedia und Recht"

Der game-Verband ist neuer Partner der juristischen Fachzeitschrift "MultiMedia und Recht (MMR)". Das Magazin erscheint beim C.H. Beck Verlag in München und informiert über alle Bereiche des Informations-, Telekommunikations- und Medienrechts. Im Rahmen der Kooperation mit Branchenverband werden zukünftig auch Themen aus dem Gamesbereich aufgegriffen und den Lesern nähergebracht, natürlich speziell aus einem juristischen Blickwinkel. game-Leiter für Recht & Regulierung Dr. Christian-Henner Hentsch rückt in den Herausgeberkreis.Bereits die Augustausgabe wird einen Artikel zum Thema "eSport - Praktikerperspektiven aus der Games-Branche" sowie ein Editorial von game-Geschäftsführer Felix Falk umfassen. Die Ausgabe 8/2018 der "MMR" erscheint am 13. August und kann über den Online-Shop abonniert werden. Maximilian Schenk , bis Ende 2016 Geschäftsführer des Vorgängerverbandes BIU, ist heute Verlagsleiter bei C.H. Beck.

Quelle: GamesMarkt.de

