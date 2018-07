game-Gemeinschaftsstand mit 26 Ausstellern

4-Real Intermedia GmbH

Aerosoft GmbH

Assemble Entertainment GmbH

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Frankfurt a.M.

Bcon

DACS Laboratories GmbH

Deck13 Interactive GmbH

European Game Composers

European Games Group AG

EuroVideo Medien GmbH

Exit Games Gmb

Gameloft GmbH

Gaming-Aid e.V.

Gentlymad Studios UG

Grimbart Tales GmbH

Headup Games GmbH & Co. KG

maxupport GmbH

Games for Families/planetlan GmbH

remote control productions GmbH

Riot Games Services GmbH

Six Foot Europe GmbH

Tivola Publishing GmbH

upjers GmbH

Visibility Communications

Wargaming Europe SAS

Z-Software GmbH

Der erste gamescom -Gemeinschaftsstand des game-Verband findet als Teil der 'Made in Germany'-Area in Halle 3.2 statt. Dies wird formal der erste gamescom-Auftritt für den Branchenverband seit dem Zusammenschluss des Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) und dem GAME.Insgesamt werden 26 Unternehmen als Aussteller auf der game-Fläche vor Ort sein. Diese können auch die Networking-Area des Standes kostenfrei nutzen. Außerdem stellt der Gemeinschaftpavillon laut Geschäftsführer Felix Falk ein zusätzliches Angebot für Unternehmen dar, die nicht an einem Länderstand beteiligt sind oder noch keine anderweitige passende Option für sich gefunden haben."Mit dem ersten gamescom Gemeinschaftsstand des game unterstreichen wir in diesem Jahr als Verband und als Träger der gamescom die Bedeutung und Einigkeit der Games-Branche in Deutschland", so Falk. "In enger Partnerschaft mit den Förderern und Netzwerken der Länder in der Made in Germany Area entsteht hier der Treffpunkt der Games-Branche in ihrer ganzen Vielfalt - von Klein bis Groß, vom Entwickler und Publisher über die Hochschulen und Bildungseinrichtungen bis hin zu den Dienstleistern und Institutionen."Folgende Unternehmen und Organisationen nehmen als Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand des game teil:

Quelle: GamesMarkt.de

