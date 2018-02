game: Games für Messenger auf dem Vormarsch

Großansicht Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche (Bild: Dirk Mathesius) Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche (Bild: Dirk Mathesius)

Rund sieben Millionen Deutsche haben schon einmal Games über die Messenger ihres Smartphones genutzt. Zu diesem Schluss kommt eine Erhebung von YouGov, die der game - Verband der deutschen Games-Branche anlässlich des bevorstehenden Mobile World Congress heute zitiert. Demnach kann sich jeder Vierte vorstellen, der bereits von Spielen für Messenger gehört hat, diese auch zu nutzen. Laut game entspricht dies einem Potenzial von weiteren 5,5 Millionen Menschen, die schon bald zu den Nutzern von Messenger-Games hinzukommen könnten.Die Vermarktung von Mobile Games über Kommunikationsapps ist keineswegs neu. In Asien und dort vor allem in Südkorea zählen Messenger schon lange zu den wichtigen Vermarktungskanälen. Teilweise sind Apps wie KakaoTalk oder WeChat für die Vermarktung von Mobile Games dort wichtiger als die klassischen App Stores. Hintergrund ist, dass sich über die Messenger-Apps Spiele quasi in Form einer digitalen Mund-zu-Mund-Propaganda verbreiten. Gleichzeitig kämpfen die Anbieter der Messenger-Apps mit Zusatzinhalten wie Games um Neukunden und investieren entsprechend in Contentangebote."Messenger bieten immer mehr Funktionen an, um Nutzer für ihre Plattform zu gewinnen. Games spielen hierbei eine Schlüsselrolle", so game-Geschäftsführer Felix Falk . "Vor allem in Asien haben Messenger-Spiele bereits heute eine enorme Bedeutung. Aber auch in Deutschland nutzen Millionen Menschen die Möglichkeit, ihre Chat-Partner schnell und unkompliziert zu einem kleinen Duell herauszufordern."

Quelle: GamesMarkt.de

