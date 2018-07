Game Critics Awards, Sales von "Super Mario Run" und "Hollow Knight"

Dieprämieren das ""-Remake vonmit dem. Im letzten Jahr ging dieser Preis noch an Nintendos "Super Mario Odyssey". Die meisten Awards nahm diesmalmit insgesamt sechs Auszeichnungen mit nach Hause, von denen zwei an Insomniac Games' "" gingen. Dicht dahinter folgtmit vier Awards, unter anderem in den Kategorienundfür Biowares "". | Quelle: gamecriticsawards.com ernenntzum. Das franzözische Unternehmen ist auf Brettspielumsetzungen als App spezialisiert. Chang war in der bei Unternemen wie OnNet Entertainment, Gamiker und Gamblit Gaming tätig und verdingte sich zuletzt auch als Berater für Digitalfirmen. | Quelle: PM/ asmodee-digital.com erste echte Gaming-Appspielte überein. Das Game wurde im September 2016 im AppStore veröffentlicht, ein halbes Jahr später folgte auch eine Android-Version.wurden aufrealisiert, so Hochrechnungen des Marktforschers Sensortower. "Super Mario Run" wird zunächst kostenlos zum Download angeboten. Nach einiger Spielzeit werdenfür das Freischalten des kompletten Spiels fällig. | Quelle: sensortower.com Seit seinemam 12. Juni 2018 wurden bereitsdes Indie-Games "" für die Hybrid-Konsole verkauft. Diese Zahl veröffentlichten die Entwickler des australischen Studiosin einem Interview mit "IGN". | Quelle: ign.com

Quelle: GamesMarkt.de

