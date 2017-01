Game Connection unterstützt iranische Gamesmesse

Die sogenannte MENA-Region (Middle Ease & North Africa) ist zweifelsfrei ein Wachstumsmarkt auch für die Games-Branche. Nach der Gaming Istanbul und der Digital Games Conference Dubai wurde nun eine dritte Veranstaltung in der Region angekündigt, die Brücken auch zur europäischen Gamesbranche bauen will. So findet am 29. und 30. April die Tehran Games Convention (TGC) statt.Als Mitorganisatoren der iranischen Spielemesse inklusive begleitender Fachkonferenz steht neben der Iran Computer & Video Games Foundation auch die Game Connection fest, bekannt durch ihre Lizenzevents im Umfeld der GDC und der Paris Games Week. Die Game Connection unterstützt die Messe unter anderem durch ihr eigenes, leistungsstarkes Matchmaking-Tool.Neben den Mitorganisatoren hat die TGC auch Partnerschaften mit verschiedenen Events geschlossen, unter anderem mit der GIST sowie mit der russischen "White Nights"-Konferenz. Iran verfügt über eine durchaus virtale Developerszene. Das Land ist seit Jahren mit einem Gemeinschaftsstand auch auf der gamescom vertreten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen