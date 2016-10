GAME Conference Day mit hochkarätigen Sprechern

Der GAME gibt die ersten Sprecher für das Debüt des GAME Conference Day am 17. November in Berlin bekannt. Unter den erfahrenen Brachen-Vertretern befinden sich Entwicklerlegende Peter Molyneux, Guillaume de Fondaumière von Quantic Dreams, Jan-Peter Ewert von Valve , sowie Tom Putzki von Wargaming und Christopher Schmitz von Square Enix . Weitere Sprecher werden laut Veranstalter in kürze bekannt gegeben."Wir freuen uns sehr, dass wir für den ersten Conference Day des GAME Bundesverbandes namhafte Branchenkenner gewinnen konnten, die sich bereit erklärt haben, exklusive Vorträge zu halten", so Stefan Marcinek , Vorstandsvorsitzender des GAME Bundesverbands. "Wir möchten uns besonders bei GameDuell bedanken, die ihre Räumlichkeiten für dieses Event zur Verfügung stellen."Außerdem startet der Veranstalter den Ticketverkauf. Eine normale Karte kostet 199 Euro. GAME-Mitglieder erhalten einen vergünstigten Preis und zahlen nur 179 Euro.

Quelle: GamesMarkt.de

