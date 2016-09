Game City Wien feiert Jubiläum mit Besucherrekord

Großansicht Jedes Jahr beeindruckend, wenn die Gamer die historischen Räume des Wiener Rathaus besetzen (Bild: Game City Wien) Jedes Jahr beeindruckend, wenn die Gamer die historischen Räume des Wiener Rathaus besetzen (Bild: Game City Wien)

Es war vielleicht kein Riesensprung, aber ein neuer Rekord. Nach 78.000 Besuchern im Vorjahr bilanzieren die Veranstalter der Game City Wien die diesjährige Games-Sause im Rathaus der österreichischen Hauptstadt mit rund 80.000 Besuchern. Damit hat das Event, das zum zehnten Mal stattfindet und entsprechend als Jubiläums-Show vermarktet wurde, seinen wohl verdienten Besucherrekord. Denn in der Tat ist die Game City Wien dank ihrer ungewöhnlichen Location ein Ausnahmeevent in der Gamesbranche."Für uns ist es eine besondere Freude zu sehen, wie sich die Veranstaltung nach zehn Jahren entwickelt hat. Es war uns wichtig, mit unseren Ausstellern und Partnern ein würdiges Jubiläumsfest für unsere Besucherinne und Besucher auszurichten und wir möchten uns daher besonders für den neuerlichen Besucherrekord bedanken", so der stellvertretende Geschäftsführer von wienXtra Veranstalter Paul Pitzer. Indirekt kündigte er auch gleich eine Fortsetzung an: "Wir können es kaum erwarten, die historischen Räumlichkeiten des Rathauses im kommenden Jahr wieder zu einem Highlight für alle GamerInnen zu machen und hoffentlich noch viele Jubiläen zu feiern."Rund 70 Aussteller präsentierten sich in diesem Jahr auf 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Wiener Rathaus. Besonders erfreulich: Allein die wienXtra Kinderzone konnte fast 8000 Besucher zählen, so dass das Event auch in diesem Jahr wieder ein Fest für die ganze Familie war.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen