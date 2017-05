Game City Wien: Countdown für Early Bird läuft

Großansicht Tarek Sharif ist Geschäftsführer von Mice & Men Eventmarketing, der ausführenden Agentur und Mitorganisatorin der Game City Wien (Bild: Game City Wien) Tarek Sharif ist Geschäftsführer von Mice & Men Eventmarketing, der ausführenden Agentur und Mitorganisatorin der Game City Wien (Bild: Game City Wien)

Die Early-Bird-Phase für den Verkauf der Flächen auf der Game City Wien geht in die finale Phase. Nur noch bis 12. Mai bieten die Aussteller einen Rabatt von bis zu zehn Euro pro Quadratmetern an. Die exakte Höhe des Rabatts richtet sich wie der Quadratmeterpreis selbst nach Standort der Fläche im oder um das Wiener Rathaus.Die Game City Wien findet in diesem Jahr zum elfen Mal statt und ist für den 13. bis 15. Oktober geplant. Mit rund 80.000 Besuchern im vergangenen Jahr ist die Game City Wien das am zweitstärksten besuchte Gamesevent im deutschsprachigen Raum nach der gamescom.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen