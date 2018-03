game-Awards: Gold für EA und Ubisoft

Die game-Sales-Awards gehen in die zweite Runde. Nachdem die früheren BIU-Awards im Zuge der Verbandsfusion von BIU und GAME Anfang des Jahres umbenannt wurden, können sich auch für den Monat Februar wieder zwei Titel auf eine der begehrten Preise des game freuen. Wie die GfK in ihren Hochrechnungen bestätigt, verkaufen sowohl " South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe " von Ubisoft, als auch " Madden NFL 18 " von EA Sports seit Launch über 100.000 Units auf allen Plattformen. Dank der neuen Regelung, die Spieleverkäufe Plattformübergreifen wertet, erhalten somit beide Titel einen game-Sales-Award in Gold.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen