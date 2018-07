Game Accessibility Conference kommt nach Europa

Großansicht Stattfinden wird die Game Accessibility Conference in der Conservatoire national des arts et métiers in Paris Stattfinden wird die Game Accessibility Conference in der Conservatoire national des arts et métiers in Paris

Nach zwei Auflagen in den USA kommt die Game Accessibility Conference in diesem Jahr erstmals nach Europa. Am 22. Oktober wird Paris Gastgeber für die eintägige Veranstaltung, die sich speziell mit der Entwicklung von Spielen für Menschen mit Behinderungen auseinandersetzt. Organisiert wird die Konferenz in Europa von der International Game Developers Association (IGDA) in Kooperation mit der Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).Auf der Game Accessibility Conference können Teilnehmer Referenten wie dem Senior User Researcher & Accessibility Specialist Mark Friend, BBC-Forschungsingenieur Jamie Knight und Microsoft Programmmanagerin Tara Voelker, die an der Gründung der Konferenz beteiligt war, lauschen. In den Vorträgen geht es darum, wie man Spiele für Menschen entwickelt, die mit Blindheit, Gehörlosigkeit oder anderen körperlichen Behinderungen leben müssen.Die Entscheidung, die Konferenz zu erweitern und nun auch nach Europa zu bringen, begründen die Veranstalter auf ihrer Webseite folgendermaßen: "Zugänglichkeit ist nichts anderes als das Umgehen unnötiger Barrieren. In den meisten Fällen bedeutet dies, Informationen auf eine andere Weise zu kommunizieren und Spielern eine größere Flexibilität zu bieten. Das resultiert oft auch in einem besseren Spielerlebnis für alle Spieler. Das Verständnis und die Implementierung dieser Prinzipien sind im letzten Jahr exponentiell gewachsen, da viele Entwickler ihre ersten Schritte in dieses Feld wagten. Deshalb ist 2018 der perfekte Zeitpunkt um eine Bilanz zu ziehen und Erfahrungen und Wissen auszutauschen."Barrierefreiheit wird in der Tat ein immer größeres Thema in der Gamesindustrie. Vorreiter ist hier momentan Microsoft, die erst kürzlich einen Xbox Adaptive Controller ankündigten.Tickets für die Game Accessibility Conference in Paris sind bereits auf Evenbrite erhätlich.

Quelle: GamesMarkt.de

