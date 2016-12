Galatasaray und Saint-Germain setzten auf "LoL"-Teams

Großansicht "League of Legends" ist für viele Vereine ein attraktiver Einstieg in den eSport "League of Legends" ist für viele Vereine ein attraktiver Einstieg in den eSport

Der Sportverein Galatasaray Istanbul steigt offiziell in den eSport ein. Der türkische Verein bestätigte vor kurzem die Verpflichtung der bekannten eSport-Mannschaft Victorious Ace, die sich auf die Disziplin " League of Legends " spezialisiert haben und derzeit in der türkischen Challenger Series spielen. Galatasaray will nach eigener Aussage den eSport in der Türkei vorantreiben und legt in Zukunft großen Wert auf die neue Sparte.Ebenfalls in "League of Legends" investieren will der Verein Paris Saint-Germain, der vor kurzem erst sein Engagement im eSport mit eigenen " Fifa "-Spielern bestätigte. Einen kompletten Kader hat der Fußballklub aber noch nicht einsatzfähig. Neben den beiden koreanischen Talenten Na 'Pilot' Woo-hyung und Jin 'Blanc' Seong-min, die bereits verpflichtet wurden, sucht Saint-Germain derzeit noch nach Spielern.

Quelle: GamesMarkt.de

