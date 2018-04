G2 Esports baut Berlin-Aktivitäten aus

Das eSport-Unternehmen G2 Esports verstärkt sein Engagement in Berlin. Die ursprünglich in Spanien gegründete Firme verlegte im vergangenen Jahr ihren Hauptsitz in die deutsche Hauptstadt. Rund 65 Mitarbeiter beschäftigt G2 Esports aktuell dort. Für das künftige Wachstum wollen sich die Verantwortlichen auf Berlin konzentrieren, die Stadt soll Dreh- und Angelpunkt der Firmen-Aktivitäten werden.Das Büro von G2 Esports in Madrid wird geschlossen, für die Berliner Zentrale sucht das Unternehmen hingegen personelle Verstärkung. Aktuell wird außerdem ein Standort für ein neues Trainingszentrum für die eSportler in Berlin gesucht.

